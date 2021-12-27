Kayseri'de 2 buçuk kilo uyuşturucuyla yakalanan 2 kişiye gözaltı

Kent merkezinde durdurulan bir araca yapılan arama sırasında 2 buçuk kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir araçta yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğunu tespit etti.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, kent merkezinde durdurulan araçta yapılan aramada, yaklaşık 2,5 kilogram sentetik uyuşturucu ile 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan A.K. ve M.G'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.