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    Kayseri'de 2 kişinin yanarak can verdiği kazanın sürüsüne hapis cezası

    2 kişinin yanarak hayatını kaybettiği trafik kazasında tutuklu yargılanan kamyon şoförü, 6 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
    • 21.12.2022 - 16:43
    • Güncelleme : 21.12.2022 - 16:50
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    Kayseri'de 2 kişinin yanarak can verdiği kazanın sürüsüne hapis cezası

    Kayseri'de dehşet veren kazanın cezası belli oldı.

    29 Temmuz’da Kuzey Çevre Yolu Elagöz mevkiinde İ.S. yönetimindeki kamyon, yol kenarında park halindeki otomobile arkadan çarpıştı.

    Kazanın ardından hem otomobilde hem de kamyonda yangın çıktı.

    Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, feci kazada H.B. ve N.K. yanarak can verdi.

    Duruşma görüldü

    Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, sanık İ.S. ile avukatı ve müşteki avukatı hazır bulundu.

    Kayseri de 2 kişinin yanarak can verdiği kazanın sürüsüne hapis cezası #1

    Şüpheli pişman olduğunu ifade etti

    Daha önce mahkemede ölenlerin yakınlarından özür dileyen İ.S., mahkemede telefonla konuşmadığını ve pişman olduğunu söyledi.

    6 yıl hapis cezası aldı

    İHA'nın haberine göre, mahkeme heyeti, sanığa taksirle 2 kişinin ölümüne sebep vermekten 6 yıl 15 gün hapis cezası ve 1 yıl süreyle sürücü belgesine el konulmasına hükmetti.

    Kayseri de 2 kişinin yanarak can verdiği kazanın sürüsüne hapis cezası #2

    Kayseri de 2 kişinin yanarak can verdiği kazanın sürüsüne hapis cezası #3


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