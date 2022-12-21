Kayseri'de 2 kişinin yanarak can verdiği kazanın sürüsüne hapis cezası

2 kişinin yanarak hayatını kaybettiği trafik kazasında tutuklu yargılanan kamyon şoförü, 6 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de dehşet veren kazanın cezası belli oldı.

29 Temmuz’da Kuzey Çevre Yolu Elagöz mevkiinde İ.S. yönetimindeki kamyon, yol kenarında park halindeki otomobile arkadan çarpıştı.

Kazanın ardından hem otomobilde hem de kamyonda yangın çıktı.

Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, feci kazada H.B. ve N.K. yanarak can verdi.

Duruşma görüldü

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, sanık İ.S. ile avukatı ve müşteki avukatı hazır bulundu.

Şüpheli pişman olduğunu ifade etti

Daha önce mahkemede ölenlerin yakınlarından özür dileyen İ.S., mahkemede telefonla konuşmadığını ve pişman olduğunu söyledi.

6 yıl hapis cezası aldı

İHA'nın haberine göre, mahkeme heyeti, sanığa taksirle 2 kişinin ölümüne sebep vermekten 6 yıl 15 gün hapis cezası ve 1 yıl süreyle sürücü belgesine el konulmasına hükmetti.