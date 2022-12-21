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    Kayseri'de 2 kişinin yanarak ölmesine neden olmuştu: 6 yıl ceza aldı

    Kamyonuyla çarptığı otomobilde bulunan 2 kişinin yanarak yaşamını yitirmesine neden olduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan şoför, 6 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
    • 21.12.2022 - 18:01
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    Kayseri'de 2 kişinin yanarak ölmesine neden olmuştu: 6 yıl ceza aldı

    Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Kuzey Çevre Yolu'nda İbrahim S.’nin kontrolünü kaybettiği kamyonun arkadan çarptığı otomobil, alev aldı.

    İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen otomobildeki 57 yaşındaki Hamit Bulut ve Nimet Karaca yaşamını yitirdi.

    Kamyon şoförü tutuklandı

    29 Temmuz günü saat 15.00 sıralarında meydana gelen kaza sonrası gözaltına alınan kamyon şoförü İbrahim S., tutuklanarak cezaevine konuldu.

    İbrahim S. hakkında ‘taksitle ölüme veya yaralanmaya neden olma’ suçundan dava açıldı.

    Kayseri de 2 kişinin yanarak ölmesine neden olmuştu: 6 yıl ceza aldı #1

    “Pişmanım, orada ben de ölebilirdim”

    Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu yargılanan sanık İbrahim S., “Araçtakileri kurtarmak için elimden geleni yaptım. Pişmanım. Orada ben de ölebilirdim. Beni de çevredekiler kurtardı.” dedi.

    Kayseri de 2 kişinin yanarak ölmesine neden olmuştu: 6 yıl ceza aldı #2

    6 yıl 15 gün hapis cezası aldı

    Mahkeme heyeti sanık İbrahim S.'yi, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına hükmetti.

    DHA’nın haberine göre heyet, ayrıca sanığın ehliyetine 1 yıl süreyle el konulmasına hükmetti.

    Kayseri de 2 kişinin yanarak ölmesine neden olmuştu: 6 yıl ceza aldı #3

    Kayseri de 2 kişinin yanarak ölmesine neden olmuştu: 6 yıl ceza aldı #4


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