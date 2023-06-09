Kayseri'de 2 suçtan 19 yıl ceza aldı! Emniyet çıkışında poz verdi Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 2 suçtan toplam 19 yıl 7 ay 10 gün hapis cezası bulunan kişi emniyetten çıkarken "bir tane şöyle çekin" diyerek objektiflere poz verdi.

İHA Güvenlik güçleri ülke genelinde suç unsuru bulunan şahıslara geçit vermiyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalarla bir yenisi daha eklendi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri yeni operasyon başlattı. Özellikle hırsızlık suçlarına yönelik haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Gülük Mahallesi'nde bir adrese operasyon yaptı. Hırsızlık suçundan 19 yıl hapis cezası Operasyonda; hakkında 'herkesin girebileceği bir yerde bırakmakla birlikte kilitlemek suretiyle hırsızlık', 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçlarından toplam 19 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.H. yakalandı. "Bir tane şöyle çekin" Emniyetteki işlemleri tamamlanan T.H. cezaevine teslim edilirken, emniyet çıkışında "bir tane şöyle çekin" diyerek objektiflere poz vermesi şaşırttı.