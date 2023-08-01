Kayseri'de 2 yayanın hayatını kaybettiği kazada sürücü tahliye oldu Yolun karşısına geçmeye çalışan iki yayaya çarparak ölümüne neden olan sürücü, hakim karşısına çıktı. Tutuklu yargılanan sürücü, ilk duruşmada adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi.

DHA

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2 kişi öldü, sürücüye verilen ceza tepki çekti…

Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda Birol Demir yönetimindeki 06 DLA 067 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Hüseyin Çağal (38) ile Burhan Çiftçi'ye (35) çarptı.

30 Mayıs günü saat 23.00 sıralarında meydana gelen kazada ağır yaralanıp, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Çağal ile Çiftçi, kurtarılamadı.

6 yıla kadar hapsi istendi

Gözaltına alınan 38 yaşındaki Demir de tutuklandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlanıp, iddianame hazırlandı.

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianamede; Birol Demir hakkında 'taksirle ölüme ya da yaralanmaya sebep olma' suçundan 2 kez 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

İlk duruşma

Davanın ilk duruşması görüldü.

Duruşmaya Birol Demir ile şikayetçiler katıldı.

Mahkemede savunma yapan Demir, Nevşehir'den Kayseri'ye dönüş yaptığını belirterek “Yayaları sonradan fark ettim. 70 kilometre hızım vardı. Telefonla oynuyorlardı. Fren ve manevra yaptım ama kurtaramadım. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum.” dedi.

Şikayetçiler ise sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Tahliye oldu

Mahkeme heyeti, Birol Demir'in, cezaevinde kaldığı süreyi dikkate alıp, adli kontrol ile tahliyesine hükmetti.

Şikayetçiler karara tepki gösterdi.

Polis ekiplerinin müdahalesi sonucu şikayetçiler, adliye dışına çıkarıldı.