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    Kayseri'de 2 yıl önce kaybolan Sevil'in öldürüldüğü ortaya çıktı

    Yaklaşık 2 yıl önce kaybolan bir çocuk annesi kadının, eski sevgilisi tarafından öldürüldüğü belirlendi. Talihsiz kadının kemikleri bir vadide bulundu.
    • 15.06.2022 - 17:29
    • Güncelleme : 15.06.2022 - 17:44
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    Kayseri'de 2 yıl önce kaybolan Sevil'in öldürüldüğü ortaya çıktı

    Kayseri’de 2020 yılında kaybolan Sevil Kutlu'nun öldürüldüğü şüphesi üzerine polis inceleme başlattı.

    Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, Sevil Kutlu'nun eski sevgilisi olduğu belirlenen Y.K. gözaltına alındı.

    İtiraf etti

    Şüpheli, emniyetteki ifadesinde Kutlu'yu öldürdüğünü itiraf etti.

    Şüphelinin cesedi, İncesu ilçesi Tahirini Mahallesi yakınlarındaki dağlık araziye bıraktığını öğrenen ekipler, bu bölgeye gitti.

    Kayseri de 2 yıl önce kaybolan Sevil in öldürüldüğü ortaya çıktı #1

    İlk olarak çene kemiği bulundu

    Cinayet Büro Amirliği öncülüğünde yaklaşık 60 polis vadide arama yapıldı.

    Kayalık alanı didik didik arayan ekipler, ilk olarak toprağa gömülü çene kemiği buldu.

    İncelemeye alındı

    Alanı genişleterek aramalarına devam eden ekipler, farklı mesafelerde insana ait olduğu değerlendirilen onlarca kemik parçası daha buldu.

    Kemikler bir araya getirilerek, incelemeye alındı.

    Olay yeri inceleme polislerinin çalışmasının ardından kemikler alınarak kriminal laboratuvara götürüldü.

    Kayseri de 2 yıl önce kaybolan Sevil in öldürüldüğü ortaya çıktı #2

    Vadi şüphelinin ailesinin yazlık evine yakın

    Ayrıca, kemiklerin bulunduğu vadinin, şüpheli Y.K.'nin ailesinin yazlığının bulunduğu Süksün Mahallesi'ne yakın olması dikkat çekti.

    AA’nın haberine göre zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

    Kayseri de 2 yıl önce kaybolan Sevil in öldürüldüğü ortaya çıktı #3


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