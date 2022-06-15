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Kayseri'de 2 yıl önce kaybolan Sevil'in öldürüldüğü ortaya çıktı

Kayseri'de 2 yıl önce kaybolan Sevil'in öldürüldüğü ortaya çıktı

Yaklaşık 2 yıl önce kaybolan bir çocuk annesi kadının, eski sevgilisi tarafından öldürüldüğü belirlendi. Talihsiz kadının kemikleri bir vadide bulundu.