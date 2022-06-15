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- Kayseri'de 2 yıl önce kaybolan Sevil'in öldürüldüğü ortaya çıktı
Kayseri'de 2 yıl önce kaybolan Sevil'in öldürüldüğü ortaya çıktı
- 15.06.2022 - 17:29
- Güncelleme : 15.06.2022 - 17:44
Kayseri’de 2020 yılında kaybolan Sevil Kutlu'nun öldürüldüğü şüphesi üzerine polis inceleme başlattı.
Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, Sevil Kutlu'nun eski sevgilisi olduğu belirlenen Y.K. gözaltına alındı.
İtiraf etti
Şüpheli, emniyetteki ifadesinde Kutlu'yu öldürdüğünü itiraf etti.
Şüphelinin cesedi, İncesu ilçesi Tahirini Mahallesi yakınlarındaki dağlık araziye bıraktığını öğrenen ekipler, bu bölgeye gitti.
İlk olarak çene kemiği bulundu
Cinayet Büro Amirliği öncülüğünde yaklaşık 60 polis vadide arama yapıldı.
Kayalık alanı didik didik arayan ekipler, ilk olarak toprağa gömülü çene kemiği buldu.
İncelemeye alındı
Alanı genişleterek aramalarına devam eden ekipler, farklı mesafelerde insana ait olduğu değerlendirilen onlarca kemik parçası daha buldu.
Kemikler bir araya getirilerek, incelemeye alındı.
Olay yeri inceleme polislerinin çalışmasının ardından kemikler alınarak kriminal laboratuvara götürüldü.
Vadi şüphelinin ailesinin yazlık evine yakın
Ayrıca, kemiklerin bulunduğu vadinin, şüpheli Y.K.'nin ailesinin yazlığının bulunduğu Süksün Mahallesi'ne yakın olması dikkat çekti.
AA’nın haberine göre zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.