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    Kayseri'de 20 FETÖ şüphelisi yakalandı

    Mahrem imamlarla iletişime geçtiği belirlenen ve FETÖ içerisinde faaliyet gösteren muvazzaf ve ihraç edilen 20 askeri personel hakkında arama kararı çıkarıldı.
    • İHA
    • 06.04.2021 - 09:25
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    Kayseri'de 20 FETÖ şüphelisi yakalandı

    Ülke genelinde güvenlik güçlerinin FETÖ ile mücadelesi sürüyor.

    Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülmekte olan terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında araştırma yapıldı.

    EŞ ZAMANLI OPERASYON

    Ekipler, mahrem imamlar tarafından kontörlü ve sabit hatlardan ardışık bir şekilde arandıkları ve örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen, aralarında muvazzaf ve ihraç edilmiş askeri personelden oluşan toplam 20 şüpheli şahsa eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER

    Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şahıslar, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

    Kayseri de 20 FETÖ şüphelisi yakalandı #1

    Kayseri de 20 FETÖ şüphelisi yakalandı #2

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