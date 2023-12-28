Kayseri'de 20 günlük bebek beşiğinde ölü bulundu
İHA

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Yeşil Mahalle'de yabancı uyruklu anne F.H. (20), emzirdikten sonra beşiğine yatırdığı 20 günlük oğlu M.H.'yi bir süre sonra hareketsiz halde buldu.

F.H.'nin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ölüm nedeni otopside belli olacak

20 günlük bebeğin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)