Kayseri'de 2001 yılında kaybolan kadının kemikleri kuyuda bulundu

Melikgazi ilçesindeki çobanın içinde su olmayan kuyudaki kemikleri fark etmesiyle, kemiklerin 21 yıl önce kayıp ihbarı verilen kadına ait olduğu ortaya çıktı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde hayvanlarını otlaran çoban, içinde su bulunmayan kuyuda kemik parçaları gördü.

Çobanın ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekipleri adrese yöneldi.

Yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya inen ekipler, kemik parçalarıyla birlikte kadın çantası buldu.

Kemiklerin, 21 yıl önce kaybolan kadına ait olduğu belirlendi

Çantada, 2001 yılında kaybolan ve kayıp ilanı verilen Ayşe Kavak'a ait kimlik bulundu. Polisin incelemesinin ardından kemikler, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Polis, öldürüldüğü düşünülen kadının cinayet şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

"Çantasından kimiği ve 2-3 tane erkek tespihi çıktı"

Bölgede besicilik yapan Mehmet Karakaş, "Ben, itfaiye ve polis ekiplerini görüp yanlarına gittiğimde ceset olduğunu öğrendim. Bana 'çok yaklaşma' dediler. Oradaki polis 21 yıllık bir ceset olduğunu bildiklerini söyledi. İtfaiyeyle kuyuya inildi. Cesedin kemikleri kalmış. Ayşe Kavak'a ait bir cesetmiş. Çantasından kimliği çıktı. 2-3 tane erkek tespihi vardı. Yine bazı özel eşyalar vardı. Bunlar çıktı. Polis, bütün delilleri toplayıp götürdü" ifadelerini kullandı.





















