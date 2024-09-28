Haberler



3. Sayfa



Kayseri'de 28 kaydı bulunan suç makinesi çaldığı araçla yakalandı

Kayseri'de 28 kaydı bulunan suç makinesi çaldığı araçla yakalandı Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan 28 kaydı ve aranması bulunan şahıs yakalandı.