Kayseri'de 28 kaydı bulunan suç makinesi çaldığı araçla yakalandı

İHA
Şehirlerde kabarık suç dosyalarıyla aranan şahısların sayısı bir hayli arttı.
Suç dosyalarıyla serbest kalanlar dışında cezai hüküm verilen firariler de toplum güvenliğini tehdit ediyor.
28 ŞUÇ KAYDININ ÜZERİNE BİR DE ARAÇ ÇALDI
Kayseri Pınarbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 14'ü dolandırıcılık, 5'i güveni kötüye kullanma, tehdit, hırsızlık ve benzeri suçlardan toplam 28 adet suç kaydı ve aranması bulunan O.A. (30) çaldığı araçla birlikte yakalandı.
Yakalanan şahıs işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, çalıntı araç da sahibine teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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