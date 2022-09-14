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    Kayseri'de 3 aracın karıştığı kaza kamerada

    Seyir halindeki iki otomobil ile bir kamyonet, kontrolden çıkarak çarpıştı. Kazanın şiddetiyle araçlar savrulurken ortalık savaş alanına döndü.
    • 14.09.2022 - 15:31
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    Kayseri'de 3 aracın karıştığı kaza kamerada

    Kayseri'de 3 aracın karıştığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

    Melikgazi ilçesinde dün akşam saatlerinde kokunç bir kaza yaşandı.

    Ş.K. yönetimindeki otomobil, 01 YL 708 plakalı araç ve Y.Y. kontrolündeki kamyonet seyir halinde ilerledikleri sırada çarpıştı.

    3 yaralı

    Çarpmanın şiddetiyle araçlar savrulurken ortalık adeta savaş alanına döndü.

    Kazanın ardından kamyonet sürücüsü Y.Y., yolcu kısmında oturan D.B. hafif yaralanırken, Ş.K.  isimli sürücü ise ağır yaralandı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

    Kayseri'de 3 aracın karıştığı kaza kamerada VİDEO

    Kayseri de 3 aracın karıştığı kaza kamerada #1

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    İHA'nın aktarımına göre; yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken çevrede güvenlik önlemi alan ekipler de inceleme yaptı.

    Öte yandan hurdaya dönen araçlarda çekici ile kaldırıldı.

    Kayseri de 3 aracın karıştığı kaza kamerada #2

    Kayseri de 3 aracın karıştığı kaza kamerada #3


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