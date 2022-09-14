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Kayseri'de 3 aracın karıştığı kaza kamerada
- 14.09.2022 - 15:31
Kayseri'de 3 aracın karıştığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.
Melikgazi ilçesinde dün akşam saatlerinde kokunç bir kaza yaşandı.
Ş.K. yönetimindeki otomobil, 01 YL 708 plakalı araç ve Y.Y. kontrolündeki kamyonet seyir halinde ilerledikleri sırada çarpıştı.
3 yaralı
Çarpmanın şiddetiyle araçlar savrulurken ortalık adeta savaş alanına döndü.
Kazanın ardından kamyonet sürücüsü Y.Y., yolcu kısmında oturan D.B. hafif yaralanırken, Ş.K. isimli sürücü ise ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kayseri'de 3 aracın karıştığı kaza kamerada VİDEO
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
İHA'nın aktarımına göre; yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken çevrede güvenlik önlemi alan ekipler de inceleme yaptı.
Öte yandan hurdaya dönen araçlarda çekici ile kaldırıldı.