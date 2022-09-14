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Kayseri'de 3 aracın karıştığı kaza kamerada

Kayseri'de 3 aracın karıştığı kaza kamerada

Seyir halindeki iki otomobil ile bir kamyonet, kontrolden çıkarak çarpıştı. Kazanın şiddetiyle araçlar savrulurken ortalık savaş alanına döndü.