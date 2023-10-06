Kayseri'de 3 milyon lira değerinde 30 adet kaçak otomobil motoru ele geçirildi Kayseri'de polis ekipleri tarafından bir iş yerine düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan 30 adet kaçak otomobil motoru bulundu.

İHA Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, şüpheli bir şahsın ülkeye kaçak yollarla otomobil motoru getirerek piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine harekete geçti. Şahsın iş yerini tespit eden ekipler operasyon düzenlendi. 30 adet kaçak otomobil motoru ele geçirildi Yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan 30 adet kaçak otomobil motoru ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)