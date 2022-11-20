Kayseri'de 3 polis ile 1 bekçiyi bıçaklayan saldırgan hastanede öldü

Kayseri'de 3 polis ile 1 bekçiyi bıçaklayan saldırgan hastanede öldü

Kocasinan ilçesinde, sağlık ekiplerine yardım eden 3 polis ile 1 bekçiyi bıçakla yaraladıktan sonra tabancayla vurularak etkisiz hale getirilen İsmail Tatar, hastanede hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Kocasinan Mahallesi Fevzi Çakmak Mahallesi Önder Sokak'taki 3 katlı binada bipolar bozukluğu olduğu öne sürülen İsmail Tatar sinir krizi geçirince yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri de Tatar'ın saldırgan tavırları nedeniyle polisten yardım istedi.

3 polis 1 bekçiyi yaraladı

Bölgeye polis ve bekçiler sevk edildi. Kolluk kuvvetlerinin yardım çabası sırasında Tatar, eline geçirdiği bıçakla polis memuru Turgay A., Ahmet K. ve Mustafa A. ile bekçi Fatih D.'yi yaraladı.

Vurularak etkisiz hale getirildi

Tatar, polis ekiplerince tabancayla vurularak, etkisiz hale getirildi. Saldırgan ile diğer yaralılar, ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saldırgan hastanede hayatını kaybetti

İsmail Tatar, tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

DHA'nın haberine göre, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.