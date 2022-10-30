Kayseri'de 3 yıl hapisle aranan kadın dondurucudan çıktı

Çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 3 yıl hapis cezası bulunan 31 yaşındaki kadın, saklandığı evdeki derin dondurucunun içinde yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık', 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma', 'uyuşturucu madde kullanmak' ve 'alkollü araç kullanmak' suçlarından hakkında kesinleşmiş 3 yıl hapis ve 3 bin 750 TL para cezası bulunan D.U. (31) isimli kadının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda hükümlünün Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde saklandığı belirlendi.

“Başka girecek yer bulamadın mı?”

D.U., adresine düzenlenen operasyonda derin dondurucunun içinde saklanırken yakalandı.

Polis derin dondurucuda yakaladığı kadına, “Başka girecek yer bulamadın mı? Derin dondurucu buz gibi çalışıyor. İnsan derin dondurucu içine girer mi?” dedi.

Annesi ağladı

D.U.'nun annesi kızının yakalanması sonrası ağladı.

DHA’nın haberine göre gözaltına alınan D.U., emniyetteki işlemlerinin cezaevine konuldu.