Emniyet ekiplerinin 20 farklı adrese düzenlediği operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilerek 50 kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen şafak operasyonuna 300 polis katıldı.

20 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Kocasinan ilçesine bağlı Fevzioğlu Mahallesi’ni ablukaya alan ekipler, 20 farklı adrese eş zamanlı olarak şafak operasyonu düzenledi.

EVLERE ARAMA YAPILDI

Drone destekli ve narkotik dedektör köpeklerinin de katıldığı operasyonda, evler didik didik arandı.

Kayseri’de 300 polisle şafak operasyonu: 50 gözaltı ViDEO

50 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Özel harekat polislerinin de zırhlı araçlar ile güvenlik önlemi aldığı operasyonda, 50 kişi gözaltına alındı.

SUÇ ALETLERİ BULUNDU

Adreslerde yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile suç aletleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar, emniyete götürüldü.









































