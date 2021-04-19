Kayseri'de kazaya karışan minibüs şoförü, araçtan iner inmez diğer sürücüye tepki gösterdi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi Karaburun Caddesi ile Doğuş Geçidi kavşağında, servis minibüsü ile otomobil çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine ilk gelen 112 ekibi yaralılara müdahale etti.

POLİS ÖNLEM ALDI

Polis ekipleri de sürekli kazanın meydana geldiği ileri sürülen yolda başka bir kazanın olmaması için önlem aldı.

Yaralanan 4 kişi, 112 ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis kaza ile ilgili olarak işlem başlattı.

Kayseri'de 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada VİDEO





