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- Kayseri’de 4 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davasında karar çıktı
Kayseri’de 4 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davasında karar çıktı
19 yaşındaki sanık, ağır cezada görülen mahkemede beraatını talep ederken, 9 yıl hapis cezası aldı.
- İHA
- 14.09.2021 - 07:49
- Güncelleme : 14.09.2021 - 08:06
Kayseri’de 4 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanığın cezası belli oldu.
Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık N.S.(19) ve taraf avukatları hazır bulundu.
Cumhuriyet savcısı bir önceki duruşma verdiği mütalaayı tekrar ederek, sanık N.S.’nin ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan cezalandırılmasını istedi.
BERAAT İSTEDİ, 9 YIL HAPİS CEZASI ALDI
Tutuklu sanık N.S. üzerine atılı olan cinsel istismar suçunu işlemediğini söyleyerek, heyetten beraatını talep etti.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık N.S.’yi ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırdı.