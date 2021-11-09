10 ayrı yakalama emri ile 4 yıldır aranan ve hakkında 10 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.D. isimli hırsız, uzun süren takip ve çalışmaların sonucunda yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 10 ayrı suç dosyasından 4 yıldır aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.D. (53) isimli kadını yakaladı.

Hırsızlık zanlısı kadının Ankara, Aksaray, Afyonkarahisar cumhuriyet başsavcılıkları tarafından kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, taklit anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme, mala zarar verme, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 10 ayrı yakalama emri ile 4 yıldır arandığı öğrenildi.

SAKLANDIĞI ADRESTE YAKALANDI

Toplamda 10 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Ankara ‘da meydana gelen evden hırsızlık suçundan dolayı da dosyadan firar olarak aranan K.D., uzun süreli takip ve çalışmaları sonucunda saklandığı adreste yakalandı.

CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

Yakalanan şahıs, adli tabiplikteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kayseri’de, 4 yıldır aranan hırsız yakalandı VİDEO

