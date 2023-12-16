Kayseri'de 5 araç birbirine girdi: 4 kişi yaralandı Kayseri'de 3'ü otomobil, 2'si tır 5 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

DHA

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Gaffar Okkan Bulvarı'nda aynı yönde seyir halinde olan M.C., İ.A. ve E.D. yönetimlerindeki otomobiller ile B.B. ve N.M.'nin kullandıkları tırlar çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle tırlardan birinin dorsesinde bulunan pancarlar yola savruldu.

4 yaralı

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri kazada yaralanan 4 kişiyi bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı inceleme devam ediyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)