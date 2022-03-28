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    Kayseri'de 50 milyon TL değerinde kaçakçılık yapan 15 kişi yakalandı

    5 ilde polisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 50 milyon TL olan kaçak sigara ve cinsel içerikli ilaçlar ele geçirildi, 15 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 28.03.2022 - 09:48
    • Güncelleme : 28.03.2022 - 10:15
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    Kayseri'de 50 milyon TL değerinde kaçakçılık yapan 15 kişi yakalandı

    Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin yaptığı çalışmada, bazı kişilerin sigara ve cinsel içerikli ilaç kaçakçılığı yaptıkları belirlendi.

    Çalışmanın ardından ekipler, Kayseri merkezli Adana, Konya, Ağrı ve Mardin'de 26 kişiye yönelik operasyon düzenledi.

    PİYASA DEĞERİ 50 MİLYON TL

    Yapılan baskınlarda 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin iş yeri, ev ve araçlarında yapılan aramalarda piyasa değeri 50 milyon TL olan kaçak sigara, bandrolsüz tütün ürünleri, elektronik sigara dolum makineleri, sahte TAPDK bandrolleri ve cinsel içerikli ilaçlar ele geçirildi.

    Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

    Kayseri de 50 milyon TL değerinde kaçakçılık yapan 15 kişi yakalandı #1

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    Kayseri de 50 milyon TL değerinde kaçakçılık yapan 15 kişi yakalandı #5

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