DHA

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşayan Suriye uyruklu Meryem Davud, sabah saatlerinde 6 aylık kızı Esra Davud'u yatağında hareketsiz halde buldu.

Durumu fark eden endişeli anne, hemen ailesine haber verdi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Aile, kendi imkanlarıyla bebeği Aile Sağlığı Merkezi'ne götürdü.

Ancak doktorların yaptığı kontrolde, bebeğin hayatını kaybettiği tespit edildi.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILACAK

Bebeğin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Gülnihal Kaya
Editor