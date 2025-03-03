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Kayseri'de 6 aylık bebek yatağında ölü bulundu

Kayseri'de 6 aylık bebek yatağında ölü bulundu Melikgazi ilçesinde Suriye uyruklu bir ailenin 6 aylık bebeği, yatağında hareketsiz bulundu. Aile, bebeği sağlık merkezine götürdü ancak yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.