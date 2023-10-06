Kayseri'de 7 araç birbirine girdi: Ortalık savaş alanına döndü Kayseri'de 7 aracın karıştığı zincirleme kazanın ardından yol savaş alanına dönerken yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Oymaağaç Mahallesi'nde F.C., M.Y., H.D., M.D. M.T., E.D. ve A.B. idaresindeki araçlar zincirleme trafik kazasına karıştı.

Kazada araçlarda geniş çapta maddi hasar oluşurken E.D. ve A.B. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken itfaiye ekiplerinin yardımı ile araçlardan çıkarılan yaralılar da ambulanslar ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yol trafiğe kapandı

Kuzey Çevre Yolu'ndaki trafikte bir süre Kocasinan Bulvarı'na verilirken araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)