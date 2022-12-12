Kayseri'de 85 uyuşturucu taciri yakalandı

Kayseri’de polis ekiplerinin son bir haftada yaptığı çalışmalarda 85 uyuşturucu satıcısı yakalanırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Güvenlik güçlerinin uyuşturucu üretici ve tacirlerine yönelik mücadelesi sürüyor.

İHA'nın haberine göre Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve ‘torbacı’ olarak tabir edilen şahısların yakalanmasına yönelik kent genelinde çalışma yaptı.

85 torbacı yakalandı

Ekipler tarafından son bir haftada yapılan çalışmalarda toplam 85 uyuşturucu satıcısı yakalandı.

Gözaltına alınan şahısların ikamet, iş yerleri ve araçlarında yapılan aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu madde, hassas terazi ve ruhsatsız tabancalar ele geçirildi.



