Kayseri'de 9 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden hizmetli tahliye oldu

Kayseri'de 9 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden hizmetli tahliye oldu

Okulda görev yapan 46 yaşındaki hizmetli, 9 yaşındaki kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada, 5 yıl hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi.

Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde geçen yıl meydana gelen olayda, G.A. (9), okulda hizmetli olarak çalışan C.Ö.'nün (46) kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti.

G.A.'nın ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alınıp, tutuklanan C.Ö. hakkında '12 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, sanık C.Ö. cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katıldı.

Son sözü sorulan C.Ö., önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, cinsel amaçlı hiçbir eylemi olmadığını ileri sürdü.

5 YIL HAPİS CEZASI ALIP, TAHLİYE OLDU

Mahkeme heyeti, eylemin 'sarkıntılık' düzeyinde kaldığına hükmederek, C.Ö.'ye 5 yıl hapis cezası verip, tahliyesini kararlaştırdı.