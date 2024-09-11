Kayseri'de 92 yaşındaki şahıs budamak için çıktığı ağaçtan düşerek öldü Hacılar ilçesinde 92 yaşındaki şahıs, budamak için çıktığı ağaçtan düşerek hayatını kaybetti.

İHA

Kayseri'nin Hacılar ilçesine bağlı Beğendik Mahallesi Hacepli Cami Sokak üzerindeki bir bahçede M.M. (92), budamak için çıktığı elma ağacından düştü. Yaşlı adamın hareketsiz şekilde yerde yattığını gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ ÖĞRENİLDİ

Sağlık ekipleri, M.M.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından talihsiz adamın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)