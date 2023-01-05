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    Kayseri'de acı ölüm: Kafası pres makinesine sıkıştı

    Kayseri Melikgazi'de meydana gelen iş kazasında kafası pres makinasına sıkışan işçi, hayatını kaybetti.
    • 05.01.2023 - 21:34
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 21:50
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    Kayseri'de acı ölüm: Kafası pres makinesine sıkıştı

    Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 21’inci Cadde’de bulunan bir parke taşı fabrikasında meydana gelen olayda, 40 yaşındaki işçi Yusuf G. kafasını pres makinasına sıkıştırdı.

    Hayatını kaybetti

    Talihsiz işçi olay yerinde hayatını kaybederken, bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu.

    İHA'nın haberine göre, Yusuf G.'nin cenazesi otopsi yapılma üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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