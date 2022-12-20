Kayseri'de ağabeyini öldüren sanığın indirimli hapis cezasına onama

Miras kavgasında ağabeyini öldüren sanığa verilen ceza mahkeme tarafından, tahrik ve iyi hal indirimleri uygulayıp, cezayı 19 yıl 2 aya düşürüldü.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, 11 Ağustos 2020'de, Rüstem Yıldız ile ağabeyi Fedayi Yıldız miras meselesinden tartıştı.

Kavgaya dönüşen olayda Rüstem Yıldız, pompalı tüfekle ağabeyine ateş açtı.

Fedayi Yıldız hayatını kaybederken, gözaltına alınan kardeşi Rüstem Yıldız ise tutuklandı.

Şüpheliye dava açıldı

Rüstem Yıldız hakkında 'kardeşi kasten öldürme' suçundan dava açıldı.

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 11 Haziran 2021'de görülen davanın karar duruşmasına sanık Rüstem Yıldız katılırken, Fedayi Yıldız'ın şikayetçi eşi yer almadı.

"Yakınlarımı korumak amacıyla ateş ettim"

Son sözü sorulan sanık Rüstem Yıldız, "Öldürme maksadıyla ateş etmedim. Kendi canımı, çocuklarımı ve yakınlarımı korumak amacıyla ateş ettim. Pişmanım. Böyle bir olay olmasını istemezdim. Çok üzgünüm. Ağabeyim kendi ailesini dağıttığı gibi benim ailemi de dağıttı." dedi.

Ceza indirildi

Mahkeme heyeti, Rüstem Yıldız'ı 'kardeşi kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapse çarptırdı.

Heyet, daha sonra tahrik ve iyi hal indirimleri uygulayıp, cezayı 19 yıl 2 aya düşürdü.

Dosyaya itiraz edildi

Sanık Rüstem Yıldız'ın avukatının itirazı sonrası dosya, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı.

İstinaf mahkemesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun buldu. Bu kez dosya, temyiz edilerek Yargıtay'a gönderildi.

Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi, 19 yıl 2 ay hapis cezası alan Rüstem Yıldız ile ilgili kararını açıkladı.

Yargıta'dan davaya onama

DHA'nın haberine göre, Ceza Dairesi, sanık hakkında verilen cezaya yapılan itiraz taleplerinin yerinde görülmediğine vurgu yaparak, temyiz başvurusunun esastan reddine karar verdi.

Ceza Dairesi, yerel ve istinaf mahkemesinin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını, delillerde ve işlemlerde eksik olmadığını ve cezaların kanuni bağlamda uygulandığının anlaşıldığını kaydetti. Ceza Dairesi'nce onama kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.