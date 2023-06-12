Kayseri'de ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı Kayseri'de ağaca çarpan ve motoru karşı şeride uçan otomobilde bulunan 2 kişi ağır yaralandı.

İHA

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjde bulunan ağaca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilin motoru karşı şeride uçarken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de otomobilde bulunan yaralılara ilk müdahalelerini yaptı.

2 ağır yaralı

Hurdaya dönen otomobilde bulunan 2 kişi ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İncelemelerin tamamlanmasının ardından otomobil ve motoru çekici ile bulundukları yerden kaldırılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.