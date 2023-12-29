Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi Çeliker Sokak'taki 6 katlı apartmanın 2'nci katında yaşayan D.Y. isimli şahıs, sinir krizi geçirdi.
Ailesinin evde olmadığı bir sırada kendisini eve kiilitleyen şahıs, eşyaları ateşe vermeye başladı.
Dumanı gören çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ancak olay yerine gelen itfaiye, D.Y.'nin kapıyı açmaması nedeniyle bir süre yangına müdahale edemedi.
Aile para vermeyi kabul etti, ölümden döndü
Eve gelen D.Y.'nin ailesi de çocuklarının kapıyı açmasını istedi. Küçük çaplı olan yangının sönmesinin ardından D.Y., ailesinden para vermesi şartıyla kapıyı açacağını söyledi. Ailesinin kabul etmesi üzerine ikna olan genç, kapıyı açtı.
Gözaltına alınan D.Y., polis merkezine götürüldü. Diğer yandan D.Y., ailesinin para vermemesine tepki gösterdi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış