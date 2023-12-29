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Kayseri'de ailesinden para alamayan genç kriz geçirdi! Bakın nasıl ikna edildi

Kayseri'de ailesinden para alamayan genç kriz geçirdi! Bakın nasıl ikna edildi Ailesinin evde olmadığını fırsat bilen ve kendisini eve kilitleyen D.Y., eşyaların bir bölümünü ateşe verdi. Dumanı gören çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.