Kayseri'de ailesiyle tartışan adam yanlışlıkla kendini vurdu

DHA
Kayseri'de ilginç yaralanma...
Dün akşam saatlerinde, Kocasinan ilçesinde bulunan müstakil bir evde sesler yükseldi.
Kadir Ö. isimli vatandaş, henüz bilinmeyen bir nedenle ailesiyle tartışmaya başladı.
Kendini yaraladı
Şahıs, tartışma sırasında elinde bulunan tabancanın bir anda ateş almasıyla sol bacağından yaralandı.
Ailenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Tedavi altına alındı
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.
Bacağından yaralanan Kadir Ö.'nün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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