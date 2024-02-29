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Kayseri'de ailesiyle tartışan adam yanlışlıkla kendini vurdu

Kayseri'de ailesiyle tartışan adam yanlışlıkla kendini vurdu Ailesiyle tartıştığı sırada elindeki tabancanın bir anda ateş almasıyla bacağından yaralanan vatandaş, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.