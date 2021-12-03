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    Kayseri'de Aksaray Malaklısı cinsi köpek hırsızın hedefi oldu

    Melikgazi ilçesindeki hırsız, bir evin bahçesinde bulunan Aksaray Malaklısı cinsi köpeğin saldırgan olup olmadığını test ederek çaldı.
    • İHA
    • 03.12.2021 - 10:32
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    Kayseri'de Aksaray Malaklısı cinsi köpek hırsızın hedefi oldu

    Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir hırsız Aksaray Malaklısı cinsi köpeğe göz dikti.

    Hırsız ilk olarak araçla evin etrafında keşif yaptıktan sonra köpeğin saldırgan olup olmadığını test etti.

    KÖPEĞİ DUVARIN ÜSTÜNDEN ATIP ÇALDI

    Bunun ardından oyun oynayarak köpeğin saldırgan olmadığını fark eden hırsız,duvardan bahçeye atladı.

    Köpeği kucaklayarak duvarın üstünden dışarı atan hırsız, daha sonra köpeği kucaklayarak götürdü.

    Kayseri de Aksaray Malaklısı cinsi köpek hırsızın hedefi oldu #1

    "İNSAN EMEĞİNE SAYGININ OLMADIĞI BİR DURUM"

    Güvenlik kameralarını izleyerek durumun farkına varan, köpeğin sahibi Atalay Yaman, "Biz Kayseri merkezde oturuyoruz ama hafta sonlarında yaptırdığımız eve gidiyoruz. Baba sabah geldiğinde köpeğin olmadığını söyledi. Bizde apar topar köye gittik ve güvenlik kameralarına baktık. Adam elini kolunu sallayarak eve girmiş, köpeği kucaklamış, duvarın üstünden atmış ve arabaya atıp götürmüşler. İnsan emeğine saygının olmadığı bir durum" şeklinde konuştu.

    Kayseri de Aksaray Malaklısı cinsi köpek hırsızın hedefi oldu #2

    Kayseri de Aksaray Malaklısı cinsi köpek hırsızın hedefi oldu #3

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