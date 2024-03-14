Kayseri'de alacak - verecek meselesi! Kan aktı... İki grup arasında çıkan alacak-verecek meselesi kavgasında 2 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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DHA

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Danişmendgazi Mahallesi Canlı Sokak'ta alacak-verecek meselesinde kan döküldü.

İki grup arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıkarken, kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada Batuhan B., tartıştığı Abdullah Y.'yi yaraladı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma başladı

Kavgayı ayırmaya çalışan Batuhan B.'nin babası Sinan B. de bıçakla yaralandı.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, Batuhan B. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)