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- Kayseri'de alacak verecek meselesinde 2 kişi yaralandı
Kayseri'de alacak verecek meselesinde 2 kişi yaralandı
- 07.11.2022 - 12:33
- Güncelleme : 07.11.2022 - 12:44
Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Ahi Evran Caddesi üzerinde, alacak verecek mevzusu yüzünden bir kavga meydana geldi.
Aralarında para meselesi bulunan S.T. ve kafe işletmecesi T.D. arasında tartışma çıktı.
Tartıştığı kişiyi silahla vurdu
Tartışmada öfkeler dinmeyince kavga büyüdü. İki kişi aralarında tartışırken S.T., üzerinde bulundurduğu silahı çıkardı ve karşısındaki kişiyi vurup olay yerinden kaçtı.
Mermilerin hedefi oldu
Olayın yaşandığı sırada dükkanın hemen yan tarafından oturan yerel ses sanatçısı Ahmet Kaplan, seken kurşunun bacağına isabet etmesi sonucu yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri, kurşunların hedefi olup yaralanan T.D. ve Ahmet Kaplan’ı olay yerinde müdahale ettikten sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.
İHA'nın haberine göre, polis ekipleri, kaçan S.T.’yi yakalamak için soruşturma başlattı.