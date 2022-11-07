Petrol
98.33
-0.24%
Euro
18.597
0.57%
Dolar
18.6051
0.21%
Altın
1.004
0.05%
Borsa
4314
2.30%
Bitcoin
390.500
-1.83%
BTXN Coin
10.22
-2.10%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Bulutlu 17 C

    Kayseri'de alacak verecek meselesinde 2 kişi yaralandı

    Alacak verecek meselesi yüzünden edilen kavgada, sinirlenip kafe işletmecisini tabancayla yaralayan şahıs, olay yerinden kaçarken çevrede bulunan ses sanatçısı, kurşunların hedefi oldu.
    • 07.11.2022 - 12:33
    • Güncelleme : 07.11.2022 - 12:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kayseri'de alacak verecek meselesinde 2 kişi yaralandı

    Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Ahi Evran Caddesi üzerinde, alacak verecek mevzusu yüzünden bir kavga meydana geldi.

    Aralarında para meselesi bulunan S.T. ve kafe işletmecesi T.D. arasında tartışma çıktı.

    Tartıştığı kişiyi silahla vurdu

    Tartışmada öfkeler dinmeyince kavga büyüdü. İki kişi aralarında tartışırken S.T., üzerinde bulundurduğu silahı çıkardı ve karşısındaki kişiyi vurup olay yerinden kaçtı.

    Kayseri de alacak verecek meselesinde 2 kişi yaralandı #1

    Mermilerin hedefi oldu

    Olayın yaşandığı sırada dükkanın hemen yan tarafından oturan yerel ses sanatçısı Ahmet Kaplan, seken kurşunun bacağına isabet etmesi sonucu yaralandı.

    Kayseri de alacak verecek meselesinde 2 kişi yaralandı #2

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri, kurşunların hedefi olup yaralanan T.D. ve Ahmet Kaplan’ı olay yerinde müdahale ettikten sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

    İHA'nın haberine göre, polis ekipleri, kaçan S.T.’yi yakalamak için soruşturma başlattı.

    Kayseri de alacak verecek meselesinde 2 kişi yaralandı #3

    Kayseri de alacak verecek meselesinde 2 kişi yaralandı #4

    Kayseri de alacak verecek meselesinde 2 kişi yaralandı #5


    İstanbul'da 10 aylık plaka denetiminde kesilen ceza
    Gündem

    İstanbul'da 10 aylık plaka denetiminde kesilen ceza

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    Advertorial

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Liverpool, Tottenham'ı iki golle geçti
    Dünyadan futbol

    Liverpool, Tottenham'ı iki golle geçti

    Görüş Bildir