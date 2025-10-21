Kayseri'de alacak-verecek tartışması mahkemeye taşındı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kayseri’de alacak-verecek tartışması, mahkemede bitti.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Buğdaylı Mahallesi’nde meydana gelen olayda Y.Ç. ve M.T., adlarına iş yaptıkları H.T. ve babası B.T.’den alacaklarını istemeye gidince çıkan tartışma mahkemeye taşındı.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yağma ve hakaret suçlamasıyla görülen davaya şikayetçi baba oğul katılırken; sanıklar Y.Ç. ve M.T. katılmadı.

MAHKEME PARA CEZASI VERDİ

Olay tarihinde H.T. ve B.T.’nin yanında çalışan yabancı uyruklu sahsın tanık olarak dinlendiği davada; mahkeme heyeti, yağma unsurlarının oluşmadığını belirterek Y.Ç.’ye hakaret suçundan 7 bin 500 TL ve basit yaralamadan 7 bin TL olmak üzere 14 bin 500 TL para cezasına, M.T.’ye ise hakaret suçundan 7 bin 500 TL para cezasına hükmetti.