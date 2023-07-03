Alkollü sürücüler trafikte dehşet seçiyor...
Yaşanan kazaların önüne geçmek amacıyla yurdun birçok noktasında denetimler sürüyor.
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde, aday sürücü T.Ö. yönetimindeki 38 AHV 731 plakalı otomobil ile D.U.Y. yönetimindeki motosiklet çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücü D.U.Y. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı hastaneye kaldırıldı
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de D.U.Y.’yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı.
Alkollü olduğu belirlendi
Otomobili kullanan aday sürücü T.Ö.'nün, yapılan promil testinde 0.26 oranında alkollü olduğu tespit edildi.
Ehliyeti iptal edildi
T.Ö.’nün promil testinde belirtilen oranı geçmesi sebebiyle ehliyeti daimi şekilde iptal edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.