Kayseri'de annesini döven kızını öldüren babaya 20 yıl hapis

Annesini darbettiği gerekçesiyle kızını korkutmak için bıçak çektiği sırada ölümüne neden olan baba, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Geçtiğimiz yıl 15 Kasım tarihinde, Kayseri'nin Talas ilçesinde yaşayan aile arasında kavga çıktı.

Tablakaya Mahallesi'nde yaşayan 63 yaşındaki baba B.K., annesini darbettiği için tartıştığı 40 yaşındaki kızı Ş.T'yi bıçaklayarak öldürdü.

Gözaltına alınan babanın, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklu yargılanmasına devam edildi.

Karar duruşması görüldü

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, sanık B.K. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Maktul Ş.K'nin annesi H.K, kardeşleri H.K. ve B.K, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı salonda hazır bulundu.

Eski ifadesini tekrar etti

Duruşma savcısı önceki celse verdiği mütalaasını yineleyerek, sanığın "alt soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık B.K. ise önceki ifadesini tekrar ettiğini belirtti.

Annesini ilk defa darbettiğini öne sürdü

Sanık avukatı Emre Ayan ise esasa ilişkin savunmasında, maktulün ailesine karşı sürekli agresif ve saldırgan bir tutum takındığını, olay günü de kavga ettiği annesini ilk defa darbettiğini öne sürdü.

Kızını korkutmak istediğini söyledi

Sanığın anne-kız arasındaki kavgayı ayırmak için araya girdiğini, kızının saldırgan bir şekilde üzerine gelmesi üzerine cebindeki çakıyı çıkararak durdurmak amaçlı bir kez salladığını iddia eden Ayan, maktulün atar damarına gelen bıçak darbesi sonucu hayatını kaybettiğini kaydetti.

Babalarından şikayetçi olmadılar

Maktul Ş.K'nin annesi H.K. ise eşinin ceza almasını istemediğini ifade etti. Çocukları H.K. ve B.K. de babalarından şikayetçi olmadıklarını kaydetti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ise sanığa üst sınırdan ceza verilmesini istedi.

20 yıl hapis cezası aldı

Mahkeme heyeti, sanık B.K'ye "alt soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan 20 yıl hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına karar verdi.