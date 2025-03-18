İHA
Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki bir apartmanın görevlisi R.K. ile aynı binada kiracı olarak ikamet eden Y.D. arasında daha önceki husumetlerinden dolayı tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine bıçakla yaralanan Y.D., yanında bulundurduğu tabancasıyla R.K'ye ateş etti.
YARALILAR TEDAVİYE ALINDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
R.K. sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılırken, Y.D. ise kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.
OLAYA İLİŞKİN TAHKİKAT BAŞLATILDI
Y.D.'nin olayın ardından polisi arayarak R.K.'yi yaraladığını ve kendisinin hastaneye geldiğini söylediği öğrenildi.
Olaya ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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