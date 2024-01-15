Kayseri'de araç takla attı, sürücü sıkıştı! Yardıma bakın kim koştu... Takla atan hafif ticari aracın sürücüsünü kurtaran vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasına kaydetmeyi ihmal etmedi.

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İHA

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yürekleri ağza getiren bir kaza yaşandı...

İlçeye bağlı Gesi Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi üzerinde araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı.

Aydınlatma direğine çarpan araç takla atarak durabildi.

Kazada araç sürücüsü yaralanırken, imdadına da çevredeki vatandaşlar yetişti.

Vatandaşlar hem kurtardı hem ilk müdahaleyi yaptı

Yaralı sürücüyü takla atan aracın içerisinden çıkaran vatandaşlar, ilk müdahaleyi de yaptı.

Sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, yolda güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Maddi hasarın oluştuğu araç, çekici ile kaldırıldı.

Vatandaşların sürücüyü kurtardığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)