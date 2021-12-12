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- Kayseri'de aracı kurşunlayan katil zanlısı, 7 yıl sonra yakalandı
Kayseri'de aracı kurşunlayan katil zanlısı, 7 yıl sonra yakalandı
2014 yılında aracı kurşunlanarak öldürülen Mustafa Esen'in katil zanlısı, 7 yıl sonra Aydın'da yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
- İHA
- 12.12.2021 - 14:03
- Güncelleme : 12.12.2021 - 14:24
Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Alparslan Mahallesi Bahar Caddesi’nde 2014 yılında Mustafa Esen, otomobili ile seyir halindeyken kurşunlanarak hayatını kaybetti.
Kiralık oto ile saldırıyı gerçekleştiren zanlı olayın ardından kayıplara karıştı.
Çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, aradan geçen 7 yılın ardından Esen'in katil zanlısının M.G. olduğunu belirledi.
M.G., Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
KURŞUN YAĞDIRIP KAÇTIĞI ANLAR KAMERADA
2014 yılında işlenen cinayet anı güvenlik kameralarınca da kaydedilirken, görüntülerde şahsın seyir halindeki aracı kurşunlayarak olay yerinden kaçtığı görülüyor.
Kayseri'de aracı kurşunlayan katil zanlısı, 7 yıl sonra yakalandı ViDEO