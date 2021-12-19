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    Kayseri'de araçtan 8.5 kilo esrar çıktı

    Doğu illerinden uyuşturucu taşıdığı tespit edilen 4 şahıs uygulama noktasında yakalandı. Araçlarda yapılan arama sonucu bagaja zulalanmış 8.5 kilo kubar maddesi ele geçirildi.
    • İHA
    • 19.12.2021 - 15:05
    • Güncelleme : 19.12.2021 - 15:25
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    Kayseri'de araçtan 8.5 kilo esrar çıktı

    Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin analiz çalışmaları sonucunda doğu illerinden gelen şüpheli iki araç Pınarbaşı ilçesinden itibaren takibe alınarak, Malatya yolu uygulama noktasında durduruldu.

    Araçlarda yapılan aramalarda bir aracın bagajında 8.5 kilo kubar esrar maddesi ele geçirildi.

    4 GÖZALTI

    Ekipler tarafından uyuşturucuya el konulurken, araçlarda bulunan 4 şahıs gözaltına alındı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kayseri'de araçtan 8.5 kilo esrar çıktı VİDEO

    Kayseri de araçtan 8.5 kilo esrar çıktı #1

    Kayseri de araçtan 8.5 kilo esrar çıktı #2

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