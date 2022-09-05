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Kayseri'de aranan suç makinası yakalandı
Emniyet ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, 63 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olan S.K. yakalanarak cezaevine gönderildi.
- İHA
- 05.09.2022 - 15:12
- Güncelleme : 05.09.2022 - 16:11
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
5'ten fazla suçtan aranan şahıs tutuklandı
Yapılan çalışmalarda hakkında, 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’, ‘adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık’, ‘kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık’, ‘konut dokunulmazlığını ihlal etme’, ‘mala zarar verme’ suçları bulunan S.K. yakalandı.
Kayseri'de aranan suç makinası yakalandı VİDEO
Cezaevine gönderildi
İHA'nın haberine göre, 3 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K., emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine teslim edildi.