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    Kayseri'de aranan suç makinası yakalandı

    Emniyet ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, 63 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olan S.K. yakalanarak cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 05.09.2022 - 15:12
    • Güncelleme : 05.09.2022 - 16:11
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    Kayseri'de aranan suç makinası yakalandı

    Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

    5'ten fazla suçtan aranan şahıs tutuklandı

    Yapılan çalışmalarda hakkında, 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’, ‘adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık’, ‘kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık’, ‘konut dokunulmazlığını ihlal etme’, ‘mala zarar verme’ suçları bulunan S.K. yakalandı.

    Kayseri'de aranan suç makinası yakalandı VİDEO

    Cezaevine gönderildi

    İHA'nın haberine göre, 3 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K., emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine teslim edildi.

    Kayseri de aranan suç makinası yakalandı #1


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