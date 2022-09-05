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Kayseri'de aranan suç makinası yakalandı

Kayseri'de aranan suç makinası yakalandı

Emniyet ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, 63 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olan S.K. yakalanarak cezaevine gönderildi.