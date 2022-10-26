Petrol
92.53
0.86%
Euro
18.6201
0.37%
Dolar
18.6101
0.04%
Altın
996.55
0.78%
Borsa
3970
-0.12%
Bitcoin
384.797
5.87%
BTXN Coin
10.58
0.76%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 19 C

    Kayseri'de aranan uyuşturucu taciri bazanın altından çıktı

    Polis ekipleri, bir eve uyuşturucu operasyonu düzenledi. Baskında 6 kişi gözaltına alınırken, aranan bir şüpheli saklandığı bazanın altında yakalandı.
    • 26.10.2022 - 14:57
    • Güncelleme : 26.10.2022 - 15:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kayseri'de aranan uyuşturucu taciri bazanın altından çıktı

    Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde titizlikle denetim yapıyor ve düzenlediği uyuşturucu operasyonları sayesinde, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

    Uyuşturucu ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu 6 kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi.

    Uyuşturucu tacirlerinin evine baskın yapıldı

    6 kişinin ikamet ettiği yerleri tespit eden ekipler, adreslerine operasyon düzenledi.

    Yapılan baskında, çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi ve 5 şüpheli kişi gözaltına aldı.

    Evde aranan şahıs, bazanın altından çıktı

    Ev içinde denetime devam eden ekipler, evde bulunan eşyaları ve bazaları kontrol ederken bazayı kaldırdıklarında aranan şüpheli kişinin yatağın içinde saklandığını gördü.

    Bazanın altından çıkan şahsın görüntüleri, polis kamerasına yansıdı.

    İHA'nın haberine göre polis ekipler, 6 kişiyi gözaltına alarak emniyete götürdü.

    Kayseri de aranan uyuşturucu taciri bazanın altından çıktı #1


    Açık lise sınav tarihleri belli oldu mu? 2022-2023 AÖL sınavı online mı olacak?
    Eğitim

    Açık lise sınav tarihleri belli oldu mu? 2022-2023 AÖL sınavı online mı olacak?

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Ensonmagazin 20. bölüm yayınlandı
    Magazin

    Ensonmagazin 20. bölüm yayınlandı

    Görüş Bildir