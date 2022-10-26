- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Kayseri'de aranan uyuşturucu taciri bazanın altından çıktı
Kayseri'de aranan uyuşturucu taciri bazanın altından çıktı
- 26.10.2022 - 14:57
- Güncelleme : 26.10.2022 - 15:05
Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde titizlikle denetim yapıyor ve düzenlediği uyuşturucu operasyonları sayesinde, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.
Uyuşturucu ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu 6 kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi.
Uyuşturucu tacirlerinin evine baskın yapıldı
6 kişinin ikamet ettiği yerleri tespit eden ekipler, adreslerine operasyon düzenledi.
Yapılan baskında, çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi ve 5 şüpheli kişi gözaltına aldı.
Evde aranan şahıs, bazanın altından çıktı
Ev içinde denetime devam eden ekipler, evde bulunan eşyaları ve bazaları kontrol ederken bazayı kaldırdıklarında aranan şüpheli kişinin yatağın içinde saklandığını gördü.
Bazanın altından çıkan şahsın görüntüleri, polis kamerasına yansıdı.
İHA'nın haberine göre polis ekipler, 6 kişiyi gözaltına alarak emniyete götürdü.