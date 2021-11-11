Kayseri'de Arife Öğretmen'in katili öldü

Arkadaşlık teklifini reddeden rehberlik öğretmenini tabancayla öldüren katil, tedavi gördüğü hastanede can verdi.

Geçtiğimiz 20 Mayıs'ta Kayseri’nin Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi üzerinde, özel bir eğitim kurumunda rehberlik öğretmeni olarak çalışan Arife Nur Sarıoğlu (26), evinden çıkıp okula gittiği sırada arkadaşlık teklifini kabul etmediği Tolga Temur ile karşılaştı.

İkili arasında kısa süre sonra çıkan tartışmanın ardından Tolga Temur, üzerinde bulunan tabanca ile genç öğretmene 3 el ateş ederek ağır yaraladı.

Daha sonra kendisine de bir el ateş eden Tolga Temur da ağır yaralandı.

TALİHSİZ ÖĞRETMEN HAYATINI KAYBETTİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Talihsiz öğretmen, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, ağır yaralanan Tolga Temur da ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

Arife Nur Sarıoğlu’nun cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

KATİLİ, TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE ÖLDÜ

Olayın ardından kafasına ateş ederek ağır yaralanan Tolga Temur'un, İzmir'de tedavi gördüğü hastanede 5,5 ay sonra yaşamını yitirdiği öğrenildi.