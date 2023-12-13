Kayseri'de arkadaşı tarafından öldürülen 13 yaşındaki çocuk defnedildi Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 13 yaşındaki okul arkadaşı tarafından inşaatın çatı katında bıçaklanarak öldürülen 12 yaşındaki çocuk toprağa verildi.

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İHA

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bölgeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Öğüt Sokak üzerindeki bir inşaatın çatı katında dün meydana gelen olayda, aynı okulda okuyan 8. sınıf öğrencileri S.D. (12) ile T.Ş. (13) öğle arasında okuldan ayrıldı.

Okuldan uzaklaşan ikili, sokak üzerinde bulunan bir inşaata girdi. İnşaatın çatısına çıkan T.Ş. burada, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yanındaki bıçak ile S.D.'ye saldırdı.

13 yaşındaki arkadaşı tarafından öldürülmüştü

S.D., vücuduna aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı müdahalede talihsiz çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. S.D.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Cansız bedeni toprağa verildi

Olayın ardından eve giden ve durumu ailesine anlatan katil zanlısı T.Ş., polis ekiplerince gözaltına alındı.

"Bilgisayar oyunu" yüzünden öldürüldüğü iddia edilen S.D., Hulusi Akar Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Anbar Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazede çocuğun annesi ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)