Kayseri'de askeri alana giren hırsızın çantası patlatıldı

Melikgazi ilçesindeki komutanlık alanına demir korkuluklardan atlayarak giren şahıs yakalandı. Şahsın askeri alana attığı çanta füye ile patlatılırken, içinden kablo çıktı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki 2. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı'na gece saatlerinde yüzü kapalı bir kişi, demir korkuluklardan atlayarak girdi.

Durumu fark eden polis ekipleri ile şahıs arasında kovalamaca yaşandı.

Ağacın altında yakalandı

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, şüpheli şahıs ağaç altında saklanırken yakalandı.





Çanta füye ile patlatıldı

Yapılan incelemelerde şüphelinin kimliğinin M.Ö. olduğu tespit edilirken, şahsın askeri alana attığı çanta için bomba imha uzmanları çağrıldı.

Özel kıyafetli ekip, çantayı fünye ile patlatırken, içinden M.Ö.'nün çaldığı kablolar çıktı.



