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    Kayseri'de askeri alana giren hırsızın çantası patlatıldı

    Melikgazi ilçesindeki komutanlık alanına demir korkuluklardan atlayarak giren şahıs yakalandı. Şahsın askeri alana attığı çanta füye ile patlatılırken, içinden kablo çıktı.
    • 20.12.2022 - 11:57
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 11:58
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    Kayseri'de askeri alana giren hırsızın çantası patlatıldı

    Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki 2. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı'na gece saatlerinde yüzü kapalı bir kişi, demir korkuluklardan atlayarak girdi.

    Durumu fark eden polis ekipleri ile şahıs arasında kovalamaca yaşandı.

    Ağacın altında yakalandı

    Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, şüpheli şahıs ağaç altında saklanırken yakalandı.

    Kayseri de askeri alana giren hırsızın çantası patlatıldı #1

    Çanta füye ile patlatıldı

    Yapılan incelemelerde şüphelinin kimliğinin M.Ö. olduğu tespit edilirken, şahsın askeri alana attığı çanta için bomba imha uzmanları çağrıldı.

    Özel kıyafetli ekip, çantayı fünye ile patlatırken, içinden M.Ö.'nün çaldığı kablolar çıktı.

    Kayseri de askeri alana giren hırsızın çantası patlatıldı #2

    Kayseri de askeri alana giren hırsızın çantası patlatıldı #3


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