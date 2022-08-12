Kayseri'de avukata bıçakla saldırı

Avukat Savaş Ünlü arabuluculuk ofisinde yaptığı görüşme sırasında Ersoy K. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Sol kolundan yaralanan avukat hastaneye kaldırılırken, şüpheli ise kaçtı.