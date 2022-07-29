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Kayseri'de aynı evde kaldığı arkadaşını, küfrettiği için öldürdü

Kayseri'de aynı evde kaldığı arkadaşını, küfrettiği için öldürdü

Aynı evde kalan ve mevsimlik işçi olarak çalışan N.G. ile K.H., küfür nedeniyle çıkan kavgada birbirlerini bıçakladı. Olayda N.G. hayatını kaybederken yaralanan K.H. ise adliyeye sevk edildi.