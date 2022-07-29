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    Kayseri'de aynı evde kaldığı arkadaşını, küfrettiği için öldürdü

    Aynı evde kalan ve mevsimlik işçi olarak çalışan N.G. ile K.H., küfür nedeniyle çıkan kavgada birbirlerini bıçakladı. Olayda N.G. hayatını kaybederken yaralanan K.H. ise adliyeye sevk edildi.
    • 29.07.2022 - 11:26
    • Güncelleme : 29.07.2022 - 11:44
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    Kayseri'de aynı evde kaldığı arkadaşını, küfrettiği için öldürdü

    Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki Buğdaylı Mahallesi'nde aynı evde kalan N.G. ve K.H. isimli mevsimlik işçiler arasında küfretme nedeniyle tartışma çıktı.

    Tartışmanın alevlenmesiyle birlikte N.G. ile K.H. bıçakla birbirlerini yaraladı.

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    Olayın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, N.G. ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne, K.H. ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    N.G. öldü

    Göğsünden yaralanan N.G., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. N.G.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Kayseri'de aynı evde kaldığı arkadaşını, küfrettiği için öldürdü VİDEO

    K.H. adliyeye sevk edildi

    İHA'nın haberine göre; hastanedeki tedavisi tamamlanan K.H., emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

    Kayseri de aynı evde kaldığı arkadaşını, küfrettiği için öldürdü #1

    Kayseri de aynı evde kaldığı arkadaşını, küfrettiği için öldürdü #2

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