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- Kayseri'de aynı evde kaldığı arkadaşını, küfrettiği için öldürdü
Kayseri'de aynı evde kaldığı arkadaşını, küfrettiği için öldürdü
- 29.07.2022 - 11:26
- Güncelleme : 29.07.2022 - 11:44
Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki Buğdaylı Mahallesi'nde aynı evde kalan N.G. ve K.H. isimli mevsimlik işçiler arasında küfretme nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın alevlenmesiyle birlikte N.G. ile K.H. bıçakla birbirlerini yaraladı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Olayın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, N.G. ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne, K.H. ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
N.G. öldü
Göğsünden yaralanan N.G., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. N.G.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kayseri'de aynı evde kaldığı arkadaşını, küfrettiği için öldürdü VİDEO
K.H. adliyeye sevk edildi
İHA'nın haberine göre; hastanedeki tedavisi tamamlanan K.H., emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.