Kayseri'de babasını öldüren kıza 10 yıl hapis cezası

Kavga ettiği babasını bıçaklayarak öldüren 16 yaşındaki tutuklu C.C.'ye 10 yıl hapis cezası verilirken genç kız, duruşmada babasını öldürdüğünü soğukkanlılıkla anlattı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kavga ettiği babası Cumali C.'yi bıçaklayarak öldüren 16 yaşındaki tutuklu C.C., mahkemedeki duruşmasına cezaevinden SEGBİS ile katıldı.

10 yıl hapis cezası

Duruşma öncesinde mütalaasını açıklamayan savcı, tutuklu sanığın 'üst soydan akrabayı öldürmek' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkemeye heyeti, yapılan yargılama sonucunda C.C.'ye 'üst soydan akrabayı öldürmek' suçundan 10 yıl hapis cezası verdi.

"Babamı bıçaklamaya başladım. Yorganla bana engel olmaya çalıştı"

C.C., bir önceki duruşmada yaptığı savunmada, "Babam, annemi aldatıyordu. Boşanma aşamasındaydılar. Babamdan hiç sevgi göremezdim. Sosyal medyadan yaptığım bir konuşmayı gördü, yanlış anladı. Tartıştık, kavga ettik, sonra aradan birkaç ay zaman geçti. Elime 2 bıçak aldım. Babam uyurken yanına gittim. Duymasını istediğim bazı sözler söyledim. Uyanmadı. Başında bir süre bekledim ardından odaya gidip bir süre ailemi düşündüm, ardından da babamı öldürmeye karar verdim. Babamı bıçaklamaya başladım. Yorganla bana engel olmaya çalıştı. Annem de sesi duyarak beni babamın üzerinden almaya çalıştı. Babamın boğazını sıkmaya başladım. Gözleri oynuyordu. Hareket etmiyordu. Odama giderken, babam ölmemişti. Annem, polise haber verdi. Polisler gelene kadar da odamda bekledim." demişti.

OLAY

1 Ağustos 2021'de Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Gesi Fatih Mahallesi Saffet Arıkan Bedük Caddesi'nde meydana gelen olayda, 15 yaşında olan C.C. ile babası Cumaali C. (42) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine C.C., eline geçirdiği bıçağı babasını göğsünden, boynundan ve sırtından bıçakladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde Cumaali C.’nin, kalbine isabet eden bıçak darbesi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.

C.C. suç aleti ile olay yerinde gözaltına alınırken, Cumaali C.’nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.