Kendisini savcı olarak tanıtan dolandırıcıya inanan 78 yaşındaki Fehmi Güven, bankadaki güvenliğe ‘beni dolandırabilirler’ yazılı notu uzatarak dolandırılmaktan kurtuldu.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi üzerinde, dün saat 13.00 sıralarında 78 yaşındaki Fehmi Güven, gittiği bankada telefon dolandırıcılarının hedefi olmaktan yazdığı notla kurtuldu.

İddiaya göre kendisini savcı olarak tanıtan bir şahıs, Güven’e parasını tek bir hesapta toplamasını ve kendisine göndermesini istedi.

Dolandırıcıya inanan Güven, soluğu bankada aldı. Sırada beklerken dolandırılma ihtimalini düşünen Güven, güvenlik görevlisine ‘beni dolandırabilirler’ yazılı notu verdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipler, Güven’in para göndermesini engelledi.

Dolandırıcının yakalanması için çalışma başlatıldı.

“Kimseyle iletişim kurmamamı söyledi”

DHA’nın haberine göre; yaşadıklarını anlatan Güven, şu ifadeleri kullandı:

“Ben bahçemde çalışırken bir telefon geldi. Dolandırıcı kendisini savcı olarak tanıttı. Ben de bu olaya biraz sert tepki verdim. Bunun üzerine dolandırıcı bana 'Sen devletin savcısını, hakimini nasıl tanımazsın. Ben adliyedeyim' dedi. Beni biraz korkuttu. Dolandırıcı bana 'Hakkında çift telefon kullanılmış, bankalardan para transferi yapılmış. Bu konuda çok dolandırıcılık yapılmış, başın belada' dedi. Bankadaki hesaplarımı sordu ben de söyledim. Bana bir hesap numarası verdi.

Bankadaki paralarımı bu hesaba aktarmamı istedi. Bu arada kimseyle iletişim kurmamamı da söyledi. Ben evden çıktığımda da eşimi aramışlar. Eşime benim bankadaki paramın karşılığını dolar olarak bıraktıklarını söylemişler ve eşimi de ikna etmişler.

Kayseri’de, banka güvenliğine uzattığı notla dolandırılmaktan kurtuldu VİDEO







“Parayı hesaba yatıracağım zaman ancak uyandım”

Ben hiç kimseyle konuşmadan bankaya girdim. 'Acaba beni dolandırıyorlar mı?' diye kendi kendime düşündüm. Elimdeki kağıdın arkasına 'beni dolandırabilirler' diye not yazdım. Notu güvenlik görevlisine gösterdim. Güvenlik hemen durumu polise bildirdi. Banka memurları da ilgilendi ve bu olay açığa çıktı. Beni dolandırmak istemişler.

Ben dolandırıcının numarasını anlamadım. Bankanın kapısına geldim. Bankanın içinde sıra fişi aldım. Parayı hesaba yatıracağım zaman ancak uyandım. Onun için vatandaşlarımızın çok uyanık olmalarını istiyorum. Ben son anda uyandım. Yoksa beni de dolandırıyorlardı. Böylesi sahtekarlara inanmayın.”