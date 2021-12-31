Kayseri'de başıboş pitbull vatandaşı tedirgin etti

Kayseri'de başıboş pitbull vatandaşı tedirgin etti

Kocasinan ilçesinde sahipsiz dolaşan pitbull, önce arabalara ardından ise vatandaşın üzerine koştu. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, saldırgan köpeği güçlükle yakaladı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde başıboş dolaşan pitbull cinsi köpek vatandaşı tedirgin etti.

VATANDAŞ DÜKKANA SIĞINDI

Önce araçlara ardından vatandaşlara doğru koşan köpekten tedirgin olan mahalleli, dükkanlara sığındı.

Bacak ve yüz bölgesinde yaralar oluşan köpek için mahalleli, polise haber verdi.

Kayseri'de başıboş pitbull vatandaşı tedirgin etti VİDEO



YARIM SAATLİK ÇALIŞMAYLA YAKALANDI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla köpeği yakaladı.

KÖPEK BAKIM EVİNE GÖTÜRÜLDÜ

Ekipler, tasma taktıkları köpeği, hayvan ambulansı ile hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezine götürdü.